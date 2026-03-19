Svet

NEIDENTIFIKOVANI DRONOVI LETELI IZNAD RUBIA I HEGSETA: Primećeni iznad baze Fort Lesli DŽ. Makner u kojoj oni žive

P. Đurđević

19. 03. 2026. u 07:38

NEIDENTIFIKOVANI dronovi primećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli Dž. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbednosne mere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".

Foto: Profimedia

Dronovi su primećeni poslednjih deset dana što je dovelo do sastanka u Beloj kući kako bi se razmotrile moguće reakcije.

Zvaničnici nisu utvrdili poreklo letelica.

U međuvremenu, SAD su izdale globalno bezbednosno upozorenje za diplomatska predstavništva i zaključale nekoliko domaćih baza, uključujući zajedničku bazu Mekgvir-Diks-Lejkhrst i vazduhoplovnu bazu Mekdil, podižući nivo zaštite na oznaku "Čarli" - što znači da postoje obaveštajni podaci o mogućoj opasnosti.

Viši zvaničnici su razmatrali da presele Rubija i Hegseta, ali do promene smeštaja nije došlo.

Portparol Pentagona je odbio da komentariše situaciju, navodeći da je izveštavanje o kretanju zvaničnika "krajnje neodgovorno" zbog bezbednosnih razloga.

(Tanjug)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

0 0

