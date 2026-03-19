NEIDENTIFIKOVANI DRONOVI LETELI IZNAD RUBIA I HEGSETA: Primećeni iznad baze Fort Lesli DŽ. Makner u kojoj oni žive
NEIDENTIFIKOVANI dronovi primećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli Dž. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbednosne mere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".
Dronovi su primećeni poslednjih deset dana što je dovelo do sastanka u Beloj kući kako bi se razmotrile moguće reakcije.
Zvaničnici nisu utvrdili poreklo letelica.
U međuvremenu, SAD su izdale globalno bezbednosno upozorenje za diplomatska predstavništva i zaključale nekoliko domaćih baza, uključujući zajedničku bazu Mekgvir-Diks-Lejkhrst i vazduhoplovnu bazu Mekdil, podižući nivo zaštite na oznaku "Čarli" - što znači da postoje obaveštajni podaci o mogućoj opasnosti.
Viši zvaničnici su razmatrali da presele Rubija i Hegseta, ali do promene smeštaja nije došlo.
Portparol Pentagona je odbio da komentariše situaciju, navodeći da je izveštavanje o kretanju zvaničnika "krajnje neodgovorno" zbog bezbednosnih razloga.
(Tanjug)
