NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.