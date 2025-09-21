Svet

TRAMP OBEĆAO: SAD će pomoći Poljskoj i baltičkim državama u slučaju eskalacije odnosa sa Rusijom

Novosti online

21. 09. 2025. u 19:00

SAD će pomoći Poljskoj i baltičkim državama u slučaju eskalacije odnosa sa Rusijom, rekao je predsednik SAD Donald Tramp.

FOTO: EPA

- Da, uradiću to - odgovorio je na novinarsko pitanje da li bi Vašington pomogao baltičkim državama i Poljskoj u slučaju eskalacije odnosa sa Rusijom.

Tramp nije izneo druge detalje po tom pitanju.

