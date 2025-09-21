Svet

"EU JE NA IVICI PROPASTI" Orban: Zapad više nije uzor koji treba slediti

21. 09. 2025. u 13:31

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da se Evropska unija nalazi na ivici propasti i da Zapad više nije uzor koji treba slediti, dok Mađarska "čvrsto stoji".

Foto: Tanjug/AP

- Evropska unija se nalazi na ivici propasti, sa dugovima, migracijama, nasiljem i neuspešnim politikama svuda. Mađarska čvrsto stoji - bez migranata, pro-porodična, pruža mogućnosti onima koji su spremni da rade - rekao je Orban u objavi na platformi Iks.

On je kazao da je potrebna hrabrost da bi se shvatilo da "Zapad više nije uzor koji treba slediti".

- Potrebna nam je hrabrost, intelektualna, politička i lična da shvatimo da Zapad više nije uzor koji treba slediti i da pokažemo da postoji bolji način - zaključio je Orban.

(Tanjug)

