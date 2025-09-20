KRVOPROLIĆE SE NASTAVLJA: Izrael napada Gazu - poginulo najmanje 60 Palestinaca
IZRAELSKA vojska nastavila je napade na grad Gazu i šire područje enklave, a u udarima je poginulo najmanje 60 Palestinaca, saopštile su zdravstvene vlasti Gaze.
Ofanziva se nastavlja dok bi 10 zemalja, uključujući Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, trebalo u ponedeljak formalno da priznaju nezavisnu Palestinsku državu uoči godišneg zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi Rojters.
Na meti pojačane izraelske vojne kampanje u gradu Gaza, koja je počela ove nedelje, nalaze se visoke zgrade, a paralelno se izvodi kopneni napad.
Izraelska vojska, koja kontroliše istočna predgrađa grada, gađa područja Šeik Radvan i Tel Al Hava, kako bi osvojila položaje odakle bi mogla da krene ka centralnim i zapadnim delovima grada Gaze.
Najveći deo populacije grada sklonio se u te delove.
Vojska procenjuje da je u protekle dve nedelje uništila do 20 odsto visokih blokova zgrada u gradu Gazi, kao i da je preko 500.000 ljudi napustilo grad od početka septembra.
Pokret Hamas, koji kontroliše Gazu, osporava ovu cifru, navodeći da je samo 300.000 ljudi otišlo iz grada, a da je ostalo oko 900.000, uključujući izraelske taoce.
(Tanjug)
