SUTRA ĆE BITI ODRŽANA MEMORIJALNA SLUŽBA ZA ČARLIJA KIRKA: Očekuje se više od 100.000 ljudi, poznato ko će držati govor
U NESELjU će na stadionu State Farm u Glendejlu, Arizona, biti održana memorijalna služba za ubijenog američkog patriotu Čarlija Kirka.
Očekuje se preko 100.000 ljudi, većinom u crveno-belo-plavim bojama, a događaj je od strane američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti označen kao nivo-1 — što je rezervisano za skupove od najvećeg nacionalnog značaja.
Službi će prisustvovati predsednik SAD Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i niz visokih zvaničnika. Govoriće i udovica Erika Kirk, Donald Tramp Džunior., Taker Karlson i Tulsi Gabard. Verski deo vodiće poznati hrišćanski izvođači.
Zbog ogromnog interesovanja, deo publike biće upućen u obližnju Desert Dajmond Arenu. Američka Tajna služba koordinira obezbeđenje uz FBI, ATF i lokalnu policiju. Na terenu će biti stotine agenata, detektori metala, nadzor iz vazduha i stroga kontrola ulaza.
Federalne agencije upozorile su na moguće pretnje ekstremista, dok su posetioci zamoljeni da se registruju preko organizacije Turning Point USA, koju je Kirk osnovao.
(Informer)
Preporučujemo
POŠTOVANjE PREMA RODOLjUBU: Tramp i Džej Di Vens će govoriti na sahrani Čarlija Kirka
20. 09. 2025. u 18:12
ONAKO KAKO JE ČARLI ŽELEO: Erika Kirk na čelu "Turning Point USA"
18. 09. 2025. u 22:28
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)