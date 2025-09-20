SUTRA ĆE BITI ODRŽANA MEMORIJALNA SLUŽBA ZA ČARLIJA KIRKA: Očekuje se više od 100.000 ljudi, poznato ko će držati govor

U NESELjU će na stadionu State Farm u Glendejlu, Arizona, biti održana memorijalna služba za ubijenog američkog patriotu Čarlija Kirka.

FOTO: AP/Tanjug

Očekuje se preko 100.000 ljudi, većinom u crveno-belo-plavim bojama, a događaj je od strane američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti označen kao nivo-1 — što je rezervisano za skupove od najvećeg nacionalnog značaja.

Službi će prisustvovati predsednik SAD Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i niz visokih zvaničnika. Govoriće i udovica Erika Kirk, Donald Tramp Džunior., Taker Karlson i Tulsi Gabard. Verski deo vodiće poznati hrišćanski izvođači.

Zbog ogromnog interesovanja, deo publike biće upućen u obližnju Desert Dajmond Arenu. Američka Tajna služba koordinira obezbeđenje uz FBI, ATF i lokalnu policiju. Na terenu će biti stotine agenata, detektori metala, nadzor iz vazduha i stroga kontrola ulaza.

Federalne agencije upozorile su na moguće pretnje ekstremista, dok su posetioci zamoljeni da se registruju preko organizacije Turning Point USA, koju je Kirk osnovao.

(Informer)