PROBLEMI U BRISELU: Aerodrom otkazuje 50 odsto letova zbog sajber napada

BRISELSKI aerodrom saopštio je da će 50 odsto letova planiranih za nedelju, 21. septembar, biti otkazano zbog nastalih poremećaja usled sajber napada koji su pogodili nekoliko evropskih aerodroma.

Foto: Tanjug/AP

Portparol aerodroma je izjavio da su aerodromske vlasti zatražile od avio-kompanija da otkažu polovinu letova kako bi se izbegli dugi redovi i kašnjenja zbog posledica napada. Napad je izazvao velike probleme u funkcionisanju, a briselski aerodrom nastavlja da sarađuje sa vlastima kako bi rešio situaciju.

Sajber napad usmeren na provajdera usluga za sisteme za prijavu i ukrcavanje poremetio je rad na nekoliko evropskih aerodroma, uzrokujući kašnjenja letova i otkazivanja na aerodromima u Briselu i Berlinu, saopštili su operateri.

I londonski aerodrom Hitrou imao je slične probleme.

(Tanjug)