PROBLEMI U BRISELU: Aerodrom otkazuje 50 odsto letova zbog sajber napada

20. 09. 2025. u 21:06

BRISELSKI aerodrom saopštio je da će 50 odsto letova planiranih za nedelju, 21. septembar, biti otkazano zbog nastalih poremećaja usled sajber napada koji su pogodili nekoliko evropskih aerodroma.

Foto: Tanjug/AP

 Portparol aerodroma je izjavio da su aerodromske vlasti zatražile od avio-kompanija da otkažu polovinu letova kako bi se izbegli dugi redovi i kašnjenja zbog posledica napada. Napad je izazvao velike probleme u funkcionisanju, a briselski aerodrom nastavlja da sarađuje sa vlastima kako bi rešio situaciju.

Sajber napad usmeren na provajdera usluga za sisteme za prijavu i ukrcavanje poremetio je rad na nekoliko evropskih aerodroma, uzrokujući kašnjenja letova i otkazivanja na aerodromima u Briselu i Berlinu, saopštili su operateri.

I londonski aerodrom Hitrou imao je slične probleme.

(Tanjug)

