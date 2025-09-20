Svet

AMERIKA U PROBLEMU: Zemlji preti katastrofa

Novosti online

20. 09. 2025. u 19:01

ZATVARANjE bi bilo katastrofa za Sjedinjene Države, rekao je predsednik Predstavničkog doma SAD Majk Džonson za Foks njuz nakon odluke američkog Senata da odbaci zakon o privremenom finansiranju.

АМЕРИКА У ПРОБЛЕМУ: Земљи прети катастрофа

Foto AP

- Izgleda kao da planiraju da obustave rad vlade. Obustava bi bila katastrofa za zemlju - naglasio je .

Ranije je američki lider Donald Tramp potpisao zakon o finansiranju vlade SAD do 30. septembra 2025. godine.

 

