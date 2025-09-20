MENJA SE EVROPSKI TERETNI SAOBRAĆAJ IZ KORENA: Gradi se najduži železnički tunel na svetu, lokacija neverovatna

RADNICI su u četvrtak počeli radove na izgradnji podzemnog železničkog tunela između Austrije i Italije koji će povezati severnu i južnu Evropu.

Grok

Tunel Brener, koji će po završetku biti najduža podzemna železnička veza na svetu, centralni je element evropskog plana za prebacivanje teretnog saobraćaja sa puteva na železnicu kako bi se smanjilo zagađenje i podstakla prekogranična trgovina.

- Danas zajedno preduzimamo odlučan korak ka izgradnji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na celom kontinentu. Ovo je istorijski dan za Italiju, za Austriju i za celu Evropu - rekla je italijanska premijerka Đorđa Meloni na ceremoniji polaganja kamena temeljca tunela.

To će biti prvi železnički tunel koji će direktno povezati Austriju i Italiju. Otvaranje je planirano za 2032. godinu, oko 16 godina kasnije od planiranog, a koštaće 8,5 milijardi evra, oko 2,5 milijardi evra više nego što je planirano u budžetu.

Tunel će biti dugačak 55 kilometara kada bude završen, odnosno 64 kilometra kada se poveže sa postojećom podzemnom vezom sa Inzbrukom.

To će smanjiti vreme putovanja između Fortece u Italiji i Insbruka sa 80 minuta na manje od 25.

Svake godine više od 2,5 miliona kamiona, 14 miliona vozila i 50 miliona tona robe pređe prevoj Brener.

Oko 70 odsto transalpskog teretnog saobraćaja prolazi kroz Brener drumom, a samo 30 odsto železnicom.

Ali, novu vezu bi mogla dovesti u pitanje Nemačka, koja nije završila ključne severne pristupne rute tunelu Brener.

(Poslovni dnevnik)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde