Svet

ERDOGAN STUŽE U BELU KUĆU: Tramp najavio važan sastanak, evo i kad

Ђорђе Грмуша
19. 09. 2025. u 21:07

Američki predsednik Donald Tramp najavio je danas da će ugostiti turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana u Beloj kući 25. septembra, i da očekuje da će tom prilikom biti zaključeni trgovinski i vojni sporazumi.

ЕРДОГАН СТУЖЕ У БЕЛУ КУЋУ: Трамп најавио важан састанак, ево и кад

Foto: Profimedia

"Radimo na mnogim trgovinskim i vojnim sporazumima sa predsednikom, uključujući kupovinu aviona Boing velikih razmera, veliki ugovor o (lovcima) F-16 i nastavak razgovora o F-35, za koje očekujemo da će se pozitivno završiti", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prenosi Rojters.

Erdogan je poslednji put posetio Belu kuću 2019. godine, tokom Trampovog prvog mandata.

"Predsednik Erdogan i ja smo uvek imali veoma dobar odnos. Radujem se što ću ga videti 25. septembra", dodao je Tramp.

Turska je razljutila Trampovu administraciju 2019. godine kupovinom ruskog protivraketnog sistema S-400, a kao odgovor, Vašington je otkazao planiranu prodaju borbenih aviona F-35 Turskoj i izbacio je iz zajedničkog programa proizvodnje aviona, podseća Rojters. 

Turska je potom pristala na sporazum o kupovini aviona F-16.

 

(Tanjug)

