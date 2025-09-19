KIM SPREMA GOVOR NA GS UN: Visoka delegacija Severne Koreje stiže u NJujork
SEVERNA Koreja trebalo bi da pošalje visoku delegaciju koju će predvoditi zamenik šefa diplomatije Kim Son-gjong na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sledeće nedelje, prenosi NK Njuz, pozivajući se na severnkorejske medije.
Kim bi trebalo da 29. septembra održi govor na generalnoj debati GS UN, prenela je južnokorejska agencija Jonhap.
To će biti prvi put da Pjongjang šalje delegaciju na visokom nivou u Svetsku organizaciju posle 2018, kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Ri Jong-ho govorio na 73. zasedanju GS UN.
U proteklih šest godina, na Generalnoj skupštini UN govorio je severnokorejski ambasador u Svetskoj organizaciji, Kim Song.
On je prošle godine u govoru poručio da će Pjongjang nastaviti da jača svoje sposobnosti odvraćanja, što uključuje i nuklearno oružje, usled rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu.
(Tanjug)
Preporučujemo
KIM DžU E U PEKINGU: "Učvrstila je status naslednika svog oca"
11. 09. 2025. u 07:40
DUŽNOST PREMA BRAĆI: Kim Džong Un dao važno obećanje Rusima
05. 09. 2025. u 19:39
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)