KIM SPREMA GOVOR NA GS UN: Visoka delegacija Severne Koreje stiže u NJujork

Đorđe Grmuša

19. 09. 2025. u 15:29

SEVERNA Koreja trebalo bi da pošalje visoku delegaciju koju će predvoditi zamenik šefa diplomatije Kim Son-gjong na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sledeće nedelje, prenosi NK Njuz, pozivajući se na severnkorejske medije.

Foto AP

Kim bi trebalo da 29. septembra  održi govor na generalnoj debati GS UN, prenela je južnokorejska agencija Jonhap.

To će biti prvi put da Pjongjang šalje delegaciju na visokom nivou u Svetsku organizaciju posle 2018, kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Ri Jong-ho govorio na 73. zasedanju GS UN.

U proteklih šest godina, na Generalnoj skupštini UN govorio je severnokorejski ambasador u Svetskoj organizaciji, Kim Song.

On je prošle godine u govoru poručio da će Pjongjang nastaviti da jača svoje sposobnosti odvraćanja, što uključuje i nuklearno oružje, usled rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu.
 

(Tanjug)

