SENAT POTVRDIO: 48 Trampovih kandidata za različita mesta u izvršnoj vlasti
SENAT Sjedinjenih Američkih Država je ubedljivom većinom glasova potvrdio 48 kandidata američkog predsednika Donalda Trampa za različita mesta u izvršnoj vlasti, u okviru prvog paketa potvrda od kada su republikanci promenili pravila Senata kako bi ubrzali razmatranje kandidata.
Među potvrđenim imenovanjima su Kimberli Gilfojl za ambasadorku u Grčkoj, Kristin Toreti za ambasadorku u Švedskoj, Kalista Gingrič za ambasadorku u Švajcarskoj i Lihtenštajnu, kao i bivši republikanski poslanik Brendon Vilijams, koji je potvrđen za podsekretara za nuklearnu bezbednost, prenosi CNN.
Taj potez je usledio nakon što su republikanski senatori prošle nedelje izglasali izmenu pravila Senata kako bi omogućili razmatranje kandidata u grupama, a ne pojedinačno.
Demokrate se žale da nova pravila omogućavaju da kandidati bez dovoljno kvalifikacija izbegnu potrebnu kontrolu, što republikanci negiraju.
Izmena pravila odnosi se samo na civilne kandidate za izvršnu vlast, dok članovi kabineta i sudije i dalje podrazumevaju posebne procedure.
(Tanjug)
