Svet

NEVEROVATNO: Putinov novinar slučajno otkrio tačnu lokaciju tajne baze "Rubikon" (FOTO/VIDEO)

В. Н.

18. 09. 2025. u 18:14

OTKRIVENA je lokacija baze elitnog Centra Rubikon za napredne bespilotne tehnologije, koji koriste ruske oružane snage.

Foto: Printskrin Rusija 1

Snimke iz baze objavio je tim Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled deluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vesti.

U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su istakli karakteristične detalje enterijera – specifične stubove, natpise iznad toaleta sa prevodima na engleski, stalake za postere i prepreke za obuku FPV dronova. Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima za kompleks Patriot.

Na snimku se takođe mogu videti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u Patriotskom parku. Izložbeni kompleks zauzima halu D i deo hale C u južnom delu. Patriotski park je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.

