NEVEROVATNO: Putinov novinar slučajno otkrio tačnu lokaciju tajne baze "Rubikon" (FOTO/VIDEO)

OTKRIVENA je lokacija baze elitnog Centra Rubikon za napredne bespilotne tehnologije, koji koriste ruske oružane snage.

Foto: Printskrin Rusija 1

Snimke iz baze objavio je tim Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled deluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vesti.

U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su istakli karakteristične detalje enterijera – specifične stubove, natpise iznad toaleta sa prevodima na engleski, stalake za postere i prepreke za obuku FPV dronova. Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima za kompleks Patriot.

🎪 Radio Liberty:



Solovyov filmed a propaganda story about the elite Russian UAV unit "Rubikon", could not properly blur all the details in the video and ahow the location of their headquarters from the toilet sign. pic.twitter.com/hi9esizYRt — kozachok 🌻 (@DmytroSolenko) September 17, 2025

Na snimku se takođe mogu videti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u Patriotskom parku. Izložbeni kompleks zauzima halu D i deo hale C u južnom delu. Patriotski park je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.

But what about the location of the top-secret 'Rubicon' base? Let’s ask Vladimir Solovyov for help again. pic.twitter.com/4WpVZwaVcr — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

(Jutarnji.hr)