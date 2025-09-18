IZRAEL NAPAO LIBAN: Vojska objavila mape objekata koji će biti gađani - ovo je nova meta

IZRAELSKA vojska započela je talas vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, oko sat vremena nakon što je izdala upozorenje stanovnicima nekoliko gradova u tom području i pozvala na evakuaciju.

Foto IDF

Vojska Izraela saopštila je da će izvesti vazudšne napade kao odgovor na pokušaje Hezbolaha da obnove aktivnosti u tom području, javlja "Tajms of Izrael".

Izraelska vojska objavila je mape koje prikazuju lokacije objekata i zgrada koje će biti meta napada u gradovima Majs el Džabal, Kfar Tebnit i Dibin.

- Radi vaše bezbednosti, potrebno je da odmah evakuišete te zgrade i susedne zgrade i da se distancirate od njih najmanje 500 metara - rekao je portparol izraelske vojske Avičaj Adrei.

(Tanjug)