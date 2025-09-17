Svet

POLJSKA PROTIV RUSIJE? Zelenski otkrio da li bi Poljaci izdržali ruski udar i uspeli da uzvrate (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
17. 09. 2025. u 20:30

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Poljska nije sposobna da zaštiti ljude u slučaju masovnog ruskog vazdušnog napada.

Foto: Profimedia

Prošle nedelje 19 ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor, a samo četiri su oborena.

U razgovoru za Sky News, Zelenski je uporedio ukrajinski učinak protivvazdušne odbrane sa poljskim, navodeći iskustvo Kijeva u odbijanju ruskih napada.

"Naše vazdušne snage rade sa protivvazdušnom odbranom i mobilnim grupama, ali i vojnim avionima i dronovima presretačima... Sve je to delovalo protiv 810 vazdušnih meta i uništilo ih 700. To je veliki broj. Ako uporedite, mi smo uništili 700 od 810, a Poljaci su imali, mislim, 19 dronova i uništili su četiri. Naravno, ne mogu da zaštite ljude ako se desi masovni napad", rekao je Zelenski

"Ovo nije poruka našim poljskim prijateljima. Oni nisu u ratu, zato je razumljivo da nisu spremni za takve stvari", rekao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina spremna da pomogne Varšavi u jačanju odbrane, nudeći obuku o taktikama suzbijanja dronova. Takođe je poručio da su ruski napadi na poljsku teritoriju osmišljeni da se unese nesigurnost među saveznicima NATO-a i oslabi zapadna podrška Kijevu.

