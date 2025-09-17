SVEŠTENIK IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE U EMISIJI TAKERA KARLSONA: Govorio o vezi Čarlija Kirka sa pravoslavljem, jedna stvar sve iznenadila
OTAC Hosea Trenam komentariše ubistvo Čarlija Kirka, ističući njegov interes za pravoslavlje i upozoravajući na rastuće bezbožničko nasilje u Americi koje pogađa i obične ljude.
Čarli Kirk je pokazivao duboko interesovanje za pravoslavlje i imao je značajno razumevanje verskih tema, a njegovo ubistvo, kako tvrdi otac Hosea Trenam, sveštenik Antiohijske pravoslavne crkve, predstavlja dokaz o sveprisutnom bezbožničkom nasilju u Americi, koja, po njegovim rečima, sve više tone u moralni i duhovni haos.
Trenam je gostovao u specijalnoj emisiji poznatog novinara Takera Karlsona, u kojoj su diskutovali o posledicama atentata na Kirka i o stanju u Americi nakon ovog tragičnog događaja.
Karlson je u jednom trenutku istakao da je Kirk bio veoma zainteresovan za pravoslavlje i da je posedovao znanje koje mnogi drugi nisu imali, uključujući i njega samog. Trenam je potvrdio da se to vidi u Kirkovom nedavnom razgovoru sa bogoslovom Džonom Striklandom.
„Čarli je pokazao iskreno interesovanje. Gledao sam taj intervju i pratio njegove komentare nakon njega. Zaista je razumeo način razmišljanja pravoslavnih hrišćana i bio je svestan razloga zbog kojih mnogi prelaze na pravoslavlje. Rekao je da ljudi biraju pravoslavlje jer žele nešto što je izdržalo test vremena, nešto što čvrsto oblikuje kulturu i nije tek prolazan hobi. Pravoslavlje, a u širem smislu i tradicionalno hrišćanstvo, nije samo vera, već način života koji utiče na sve aspekte postojanja“, rekao je Trenam.
Trenam je ubistvo Čarlija Kirka opisao kao šok za Ameriku, naglašavajući da Kirk nije bio političar i da nije poznato da je neko preživeo ovakav oblik političkog ili ideološkog nasilja u njegovom životu.
„Nasilje je poseban greh“, dodao je Trenam, objašnjavajući da kada čovek napada drugog čoveka, u stvari napada i Boga. Prema njegovim rečima, Amerika bez povratka Bogu nema nadu, a dominirajuća ideologija u zemlji je, kako je rekao, gora čak i od paganizma, jer su pagani bar verovali u nešto više od sebe.
Karlson je posebno preporučio Trenama svojoj publici, ističući njegovu parohiju Antiohijske crkve u Los Anđelesu.
Čarli Kirk je bio američki protestant i često je isticao koliko mu je vera značila u životu i za dobrobit Amerike.
Odrastao je među Srbima u Čikagu i igrao je košarku za srednjoškolsku ekipu „Bele orlove“ iz Ilinoisa. Tokom intervjua 2022. godine, naveo je da poznaje najsočnije psovke na srpskom jeziku i da i dalje poseduje dres na ime „Ševa Krković“. Iako je to spomenuo kao primer svakodnevnih međuljudskih odnosa u SAD, kritičari su ga optužili za rasizam, tvrdeći da se „hvalio da je igrao samo sa belcima“ jer je ekipa imala reč „beli“ u imenu.
