NEMILOSRDAN ODGOVOR AMERIKE Rubio: Svi koji slave ubistvo Čarlija Kirka proći će ovako
SJEDINjENE Američke Države poništavaju i odbijaju vize ljudima koji slave ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.
"Amerika neće biti domaćin strancima koji slave smrt naših sugrađana", napisao je Rubio u objavi na društvenoj mreži Iks.
Rubio je naglasio da je poništavanje viza u toku i upozorio sve koji u Sjedinjenim Država borave na osnovu vize, a slave ubistvo Kirka, da će biti deportovani.
Ova objava usledila je, kako navodi Juronjuz, nakon sličnog upozorenja zamenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Kristofera Landaua prošle nedelje.
"Želim da naglasim da stranci koji glorifikuju nasilje i mržnju nisu dobrodošli u našoj zemlji", napisao je Landau na društvenim mrežama.
Juronjuz dodaje i da nije jasno koliko je viza poništeno ili odbijeno niti na kojim osnovama.
Čarli Kirk ubijen je 10. septembra dok se obraćao studentima na Univerzitetu u američkoj sveznoj državi Juti.
Osumnjičeni Tajler Robinson, uhapšen je a protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo.
(Tanjug)
