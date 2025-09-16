Svet

LONDON: Sleteo avion Donalda Trampa

Novosti online

16. 09. 2025. u 23:51

AVION američkog predsednika Donalda Trampa sleteo je u London.

ЛОНДОН: Слетео авион Доналда Трампа

Foto: Tanjug AP

Prvi susret Trampa i premijera Velike Britanije Kira Starmera biće u sredu popodne, kada će premijer i njegova supruga zajedno s gostima prisustvovati vojnoj ceremoniji. 

Najvljen je i svečani banket u dvorcu Vindzor, gde će se predsednik Tramp i kralj Čarls obratiti gostima.

