LONDON: Sleteo avion Donalda Trampa

AVION američkog predsednika Donalda Trampa sleteo je u London.

Foto: Tanjug AP

Prvi susret Trampa i premijera Velike Britanije Kira Starmera biće u sredu popodne, kada će premijer i njegova supruga zajedno s gostima prisustvovati vojnoj ceremoniji.

Najvljen je i svečani banket u dvorcu Vindzor, gde će se predsednik Tramp i kralj Čarls obratiti gostima.