PROČITANA MU OPTUŽNICA: Sledeće ročište ubici Čarlija Kirka zakazano za 29. septembar

16. 09. 2025. u 23:34

SLEDEĆE ročište u slučaju Tajlera Robinsona, osumnjičenog za ubistvo američkog rodoljuba Čarlija Kirka, zakazano je za 29. septembar.

ПРОЧИТАНА МУ ОПТУЖНИЦА: Следеће рочиште убици Чарлија Кирка заказано за 29. септембар

Foto: Američka policija

Prema CNN-u, to će se takođe odvijati onlajn.

Danas mu je pročitana formalna optužnica i dato mu je vreme da pronađe advokata pre sledećeg ročišta. Pored toga, razjašnjeno je da Robinson ima pravo na advokata po službenoj dužnosti.

Ranije je objavljeno da se Robinson prvi put pojavljuje na sudu.

