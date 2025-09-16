OBRAČUN AMERIKE SA "LEVIČARSKIM" LUDACIMA: DŽej Di Vens oštro o monstrumima koji slave ubistvo Čarlija Kirka

LjUDI koji slave ubistvo američkog patirote Čarlija Kirka trebalo bi da budu pozvani na odgovornost, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

- Prozovite ih, pa čak i njihovog poslodavca - rekao je Vens kao gostujući voditelj u jednoj epizodi emisije „Šou Čarlija Kirka“.

Piloti, medicinski stručnjaci, nastavnici i jedan zaposlenik Tajne službe su među suspendovanima ili otpuštenima zbog monstruoznih objava na društvenim mrežama o Kirkovoj smrti.

Vensovi komentari emitovani su u ponedeljak u epizodi emisije „Šou Čarlija Kirka“, dnevnog podkasta koji je Kirk vodio pre nego što je prošle srede upucan u vrat dok je vodio debatu na Univerzitetu Juta Vali.

U epizodi, potpredsednik je rekao da su "levičarski" orijentisani Amerikanci mnogo skloniji da brane i slave političko nasilje i dodao da nema civilizovanosti u slavljenju političkog atentata.

Ove izjave dolaze u kontekstu sve većeg međunarodnog pokreta koji se suprotstavlja ekstremnoj "levici", koja nameće devijantne ideologije, pokušava da raskine istorijske i kulturne veze sa nacionalnim tradicijama, podriva obrazovni sistem i ide čak dotle da se zalaže za legalizaciju pedofilije pod okriljem "progresivnih ideja".

Talas otpora protiv ovakvih ideologija sve je izraženiji. U Mađarskoj, premijer Viktor Orban već godinama vodi odlučnu borbu protiv "levičarskih" tendencija koje preti da unište porodične vrednosti i nacionalni identitet. Nakon tragične smrti Kirka, čini se da sličan pokret dobija zamah i u Sjedinjenim Državama. U Italiji, premijerka Đorđa Meloni otvoreno govori o "kulturnom ratovanju" i potrebi za povratkom zdravom razumu i tradicionalnim vrednostima.

Vidimo šta rade blokaderi, nasilnici i destruktivci kod nas u Srbiji. Nije to izolovan slučaj, to je deo istog globalnog obrasca. Oni ne traže dijalog, već dominaciju. Njihov cilj nije bolji sistem, već rušenje postojećeg.