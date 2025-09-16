"NEMA SMISLA SADA PRIČATI O TOME..." Rjabkov: Ništa od samita Rusija-Ukrajina-SAD, dok Kijev ne da razuman odgovor...
DOK KIJEV Kijev ne da razuman odgovor na predloge ruske strane, prerano je govoriti o održavanju samita u formatu trilateralnog sastanka između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
- Ako nema zdravog, trezvenog, razumnog odgovora na ove naše signale, onda je još manje osnova da se govori o nekoj vrsti trilateralnog formata - naglasio je Rjabkov, prenosi TASS.
On je dodao da je ruski predsednik Vladimir Putin prethodno rekao "iscrpno sve što je bilo potrebno u pogledu kontakata sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim".
Na konferenciji za novinare nakon posete Kini početkom septembra, Putin je rekao da je spreman da pozove Zelenskog u Moskvu ako je ovaj spreman za sastanak.
Ukrajinski predsednik je odbio tu ponudu tokom konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, navodi agencija.
(Tanjug)
