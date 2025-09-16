"USKRAĆENA MI JE PRILIKA DA SE SUPROTSTAVIM!" Tramp: Netanjahu me nije obavestio o izraelskom napadu u Kataru

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije unapred obavestio o izraelskom napadu u Kataru, koji je izveden prošle nedelje.

Foto: Tanjug

Trampovi komentari usledili su nakon izveštaja "Aksiosa", u kojem je navedeno da je Netanjahu obavestio Trampa neposredno pre napada.

Trampova administracija je navela da je obaveštena tek nakon što su rakete bile ispaljene, čime je američkom predsedniku "uskraćena prilika da se suprotstavi napadu", preneo je Rojters. "Aksios" je objavio, pozivajući se na izraelske izvore, da je Bela kuća bila upoznata s napadom, ali da je bilo veoma malo vremena da se zaustavi.

Na pitanje da li ga je Netanjahu lično obavestio o napadu, Tramp je odgovorio: "Ne, nije".

Kabinet Netanjahua je, nakon izveštaja "Aksiosa", ponovio da je napad bio "potpuno nezavisna" izraelska operacija.

Vašington je saveznik i Izraela i Katara, pri čemu je Doha bila posrednik u pokušajima postizanja prekida vatre u Gazi, preneo je Rojters. Izrael je prošle nedelje pokušao da ubije političke lidere Hamasa vazdušnim napadom u Kataru.

(Tanjug)