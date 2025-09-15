HITNO OBRAĆANJE DIREKTORA FBI: Pronađen ključni dokaz u slučaju ubistva Čarlija Kirka

DIREKTOR FBI, Keš Patel je potvrdio informaciju da otisci na pušci kojom je ubijen Čarli Kirk pripadaju osumnjičenom za njegovo ubistvo Tajleru Robinsonu.

Foto: Profimedia

Direktor FBI, Keš Patel, izjavio je da su istražitelji pronašli otiske koji povezuju osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, Tajlera Robinsona, sa mestom prošlonedeljnog pucanja, piše Foks njuz.

Patel je u ponedeljak ujutru, gostujući u emisiji "Fox & Friends", rekao da je DNK osumnjičenog pronađen na šrafcigeru, kao i na peškiru u koji je bila umotana puška za koju se veruje da je korišćena u pucnjavi.

- Mogu danas da potvrdim da su DNK uzorci sa peškira u kojem je bilo umotano oružje i otisci sa šrafcigera pozitivno identifikovani i da pripadaju osumnjičenom koji je u pritvoru - rekao je Patel.

Robinson pod posebnim nadzorom

Robinson se trenutno nalazi pod "posebnim nadzorom" u pritvoru u Juti. Policija navodi da tokom ispitivanja ne sarađuje sa istražiteljima.