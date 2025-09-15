HITNO OBRAĆANJE DIREKTORA FBI: Pronađen ključni dokaz u slučaju ubistva Čarlija Kirka
DIREKTOR FBI, Keš Patel je potvrdio informaciju da otisci na pušci kojom je ubijen Čarli Kirk pripadaju osumnjičenom za njegovo ubistvo Tajleru Robinsonu.
Direktor FBI, Keš Patel, izjavio je da su istražitelji pronašli otiske koji povezuju osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, Tajlera Robinsona, sa mestom prošlonedeljnog pucanja, piše Foks njuz.
Patel je u ponedeljak ujutru, gostujući u emisiji "Fox & Friends", rekao da je DNK osumnjičenog pronađen na šrafcigeru, kao i na peškiru u koji je bila umotana puška za koju se veruje da je korišćena u pucnjavi.
- Mogu danas da potvrdim da su DNK uzorci sa peškira u kojem je bilo umotano oružje i otisci sa šrafcigera pozitivno identifikovani i da pripadaju osumnjičenom koji je u pritvoru - rekao je Patel.
Robinson pod posebnim nadzorom
Robinson se trenutno nalazi pod "posebnim nadzorom" u pritvoru u Juti. Policija navodi da tokom ispitivanja ne sarađuje sa istražiteljima.
Preporučujemo
NELjUDSKOST I LUDILO: Reper slavio ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka
15. 09. 2025. u 00:36
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)