Svet

NETANJAHU RUBIJU: Gađaćemo Hamas gde god se oni nalazili

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:13

AMERIČKI državni sekretar pozvao je Katar da pomogne u oslobađanju talaca i razoružavanju Hamasa, dok arapski lideri u Dohi upozoravaju da izraelski napad ugrožava regionalne odnose.

НЕТАНЈАХУ РУБИЈУ: Гађаћемо Хамас где год се они налазили

tanjug

Državni sekretar SAD Marko Rubio, govoreći na konferenciji u kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, rekao je da Katar može pomoći u oslobađanju svih 48 talaca koji se još uvek nalaze u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za Palestince.

- Nastavićemo da podstičemo Katar da igra konstruktivnu ulogu u tom pogledu - rekao je Rubio.

Foto: AP

Netanjahu, koji se nije povukao ni za pedalj otkako je udar na Dohu izazvao široku osudu, izjavio je da ne isključuje dalja gađanja lidera Hamasa "gde god se oni nalazili".

A na samitu u Dohi lideri nameravaju da upozore da izraelski napad u Kataru ugrožava koegzistenciju i napore za normalizaciju odnosa u regionu, javlja Rojters, čiji su izveštači imali uvid u nacrt rezolucije.

Međutim, Palestinci su skeptični:

- Nikada nismo polagali mnogo nade u arapske lidere i njihove samite. Završno saopštenje pišu Amerikanci ili ga Amerikanci odobravaju, pa šta onda možemo da očekujemo - rekao je Ahmed Nemer (45) iz Gaze.

U gotovo dvogodišnjoj izraelskoj borbi protiv Hamasa do sada je ubijeno više od 64.000 ljudi u Gazi, prema podacima lokalnih vlasti. Ona je započela nakon napada Hamasa na Izrael u oktobru 2023, u kojem je, prema izraelskim podacima, poginulo 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce.

(RT)

