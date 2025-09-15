NETANJAHU RUBIJU: Gađaćemo Hamas gde god se oni nalazili

AMERIČKI državni sekretar pozvao je Katar da pomogne u oslobađanju talaca i razoružavanju Hamasa, dok arapski lideri u Dohi upozoravaju da izraelski napad ugrožava regionalne odnose.

tanjug

Državni sekretar SAD Marko Rubio, govoreći na konferenciji u kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, rekao je da Katar može pomoći u oslobađanju svih 48 talaca koji se još uvek nalaze u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za Palestince.

- Nastavićemo da podstičemo Katar da igra konstruktivnu ulogu u tom pogledu - rekao je Rubio.

Netanjahu, koji se nije povukao ni za pedalj otkako je udar na Dohu izazvao široku osudu, izjavio je da ne isključuje dalja gađanja lidera Hamasa "gde god se oni nalazili".

A na samitu u Dohi lideri nameravaju da upozore da izraelski napad u Kataru ugrožava koegzistenciju i napore za normalizaciju odnosa u regionu, javlja Rojters, čiji su izveštači imali uvid u nacrt rezolucije.

Međutim, Palestinci su skeptični:

- Nikada nismo polagali mnogo nade u arapske lidere i njihove samite. Završno saopštenje pišu Amerikanci ili ga Amerikanci odobravaju, pa šta onda možemo da očekujemo - rekao je Ahmed Nemer (45) iz Gaze.

U gotovo dvogodišnjoj izraelskoj borbi protiv Hamasa do sada je ubijeno više od 64.000 ljudi u Gazi, prema podacima lokalnih vlasti. Ona je započela nakon napada Hamasa na Izrael u oktobru 2023, u kojem je, prema izraelskim podacima, poginulo 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce.

(RT)