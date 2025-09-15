MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući reči šefa poljskog Ministarstva spoljnih poslova Radoslava Sikorskog o nedostatku dobrovoljaca u EU za rat sa Rusijom radi odbrane Ukrajine, izjavila je da je „to trebalo ranije priznati“.

Foto: Profimedia

„To su te ‘bezbednosne garancije’ od onih koji su solidarni. To je bilo potrebno priznati ranije, kada su isti taj Sikorski i njegova žena obmanjivali Ukrajince govorima o ‘zapadnom kursu’“, istakla je Zaharova.

Prethodno, Sikorski je za Gardijan izjavio da je pružanje bezbednosnih garancija Ukrajini „namenjeno odvraćanju potencijalnog protivnika“. Međutim, on smatra da evropske zemlje nisu spremne za potencijalni rat sa Rusijom.

Ranije je poljski premijer Donald Tusk, nakon sastanka lidera zemalja „koalicije voljnih“ u Parizu, rekao da Varšava neće slati snage u Ukrajinu ni nakon završetka vojnih operacija na toj teritoriji.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚