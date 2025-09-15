Svet

CRNA PREDVIĐANJA MEDVEDEVA: Kada može početi rat između Rusije i NATO-a?

Марија Стевановић
Marija Stevanović

15. 09. 2025. u 12:36

REALIZACIJA ideje o stvaranju zone zabrane leta nad Ukrajinom i mogućnost za zemlje NATO da obara ruske bespilotne letelice značila bi rat alijanse sa Rusijom, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/AP

"Realizacija provokativne ideje kijevskih i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane leta nad Ukrajinom' i mogućnost za zemlje NATO da obaraju naše bespilotne letelice značila bi samo jedno – rat NATO sa Rusijom“, napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije upozorio je da će u slučaju da Kijev dobije kredit, na račun ruske imovine, Moskva će zemlje EU goniti pred svim mogućim sudovima do kraja veka – a u nekim slučajevima delujući i „van sudskog postupka“.

Ranije je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio da Varšava i njeni saveznici treba da razmotre pitanje stvaranja zone zabranjenih letova iznad teritorije Ukrajine.

(Sputnjik)

