CRNA PREDVIĐANJA MEDVEDEVA: Kada može početi rat između Rusije i NATO-a?
REALIZACIJA ideje o stvaranju zone zabrane leta nad Ukrajinom i mogućnost za zemlje NATO da obara ruske bespilotne letelice značila bi rat alijanse sa Rusijom, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev.
"Realizacija provokativne ideje kijevskih i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane leta nad Ukrajinom' i mogućnost za zemlje NATO da obaraju naše bespilotne letelice značila bi samo jedno – rat NATO sa Rusijom“, napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.
Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije upozorio je da će u slučaju da Kijev dobije kredit, na račun ruske imovine, Moskva će zemlje EU goniti pred svim mogućim sudovima do kraja veka – a u nekim slučajevima delujući i „van sudskog postupka“.
Ranije je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio da Varšava i njeni saveznici treba da razmotre pitanje stvaranja zone zabranjenih letova iznad teritorije Ukrajine.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
ANALIZA "NjUJORK TAJMSA": Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji
14. 09. 2025. u 15:06
OGLASILE SE POLjSKE ORUŽANE SNAGE: Juče nije bilo narušavanja našeg vazdušnog prostora
14. 09. 2025. u 14:27
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)