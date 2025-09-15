"VAŠINGTON JE PRAKTIČNO OČIŠĆEN" Tramp: Neću dozvoliti da se kriminal vrati

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je glavni grad SAD, Vašington, sada praktično očišćen od kriminala i da on neće dozvoliti da se kriminal vrati.

- Savezna vlada, pod mojim pokroviteljstvom kao predsednika Sjedinjenih Američkih Država, ušla je u potpuni kriminalni haos u koji se pretvorio Vašington, glavni grad naše nacije. Zbog toga, Vašington je od jednog od gradova prepunog ubistava i jednog od najopasnijih gradova SAD, pa čak i širom sveta, postao jedan od najbezbednijih, za samo nekoliko nedelja - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Kako je ocenio, Vašington je u procvatu, sa punim restoranima i prodavnicama i, prvi put za proteklih nekoliko decenija, praktično bez kriminala.

- Sada, pod pritiskom radikalnih levičarskih Demokrata, gradonačelnica Mjuriel Bauzer, koja je godinama predsedavala ovim nasilnim kriminalnim preuzimanjem našeg glavnog grada, obavestila je saveznu vladu da policijska uprava Vašingtona više neće sarađivati sa Službom za imigraciju i carine u uklanjanju i premeštanju opasnih ilegalnih stranaca - izjavio je Tramp.

Kako kaže, ako bi dozvolio da se to desi, kriminal bi se vratio.

- Ljudima i preduzećima u Vašingtonu poručujem - ne brinite, ja sam uz vas i neću dozvoliti da se ovo desi. Proglasiću nacionalnu vanrednu situaciju ako to bude potrebno - zaključio je predsednik SAD.

