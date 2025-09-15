Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: 4,1 stepen po Rihterovoj skali

В.Н.

15. 09. 2025. u 07:41

GRČKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u arhipelagu Dodekanez, u primorskoj oblasti ostrva Amorgos, na dubini od 11 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija.

(Tanjug)

