ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: 4,1 stepen po Rihterovoj skali
GRČKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u arhipelagu Dodekanez, u primorskoj oblasti ostrva Amorgos, na dubini od 11 kilometara.
Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija.
(Tanjug)
