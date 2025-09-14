UKRAJINCE VIŠE NE VOLE ČAK NI POLJACI: Tusk priznao sve jači talas proruskog raspoloženja u zemlji

U POLjSKOJ raste antipatija prema Ukrajini, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

Foto: Tanjug/AP

„Talas proruskog raspoloženja i antipatije prema Ukrajini raste. Zadatak političara je da obuzdaju ovaj talas, a ne da se prepuste njegovom toku“, napisao je on na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Po njegovom mišljenju, to je „test patriotizma i zrelosti“ cele političke klase Poljske.