Svet

UKRAJINCE VIŠE NE VOLE ČAK NI POLJACI: Tusk priznao sve jači talas proruskog raspoloženja u zemlji

Novosti online

14. 09. 2025. u 18:55

U POLjSKOJ raste antipatija prema Ukrajini, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

УКРАЈИНЦЕ ВИШЕ НЕ ВОЛЕ ЧАК НИ ПОЉАЦИ: Туск признао све јачи талас проруског расположења у земљи

Foto: Tanjug/AP

„Talas proruskog raspoloženja i antipatije prema Ukrajini raste. Zadatak političara je da obuzdaju ovaj talas, a ne da se prepuste njegovom toku“, napisao je on na svom nalogu na društvenoj  mreži X.

Po njegovom mišljenju, to je „test patriotizma i zrelosti“ cele političke klase Poljske.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)