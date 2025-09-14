PATRIOTE UGROŽENE ŠIROM SVETA: Ne smemo da dozvolimo da uguše slobodnu reč ili volju naroda izraženu na izborima

PATRIOTE su ugrožene širom sveta, dok jedne politički eliminišu kroz zloupotrebu pravosuđa, druge eliminišu oružjem, nasilno i brutalno, izjavila je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ne smemo da dozvolimo da uguše slobodnu reč ili volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima - napisala Cvijanovićeva na platformi X uz objavu videa posvećenog ubijenom američkom rodoljubu Čarliju Kirku.

Patriote su ugrožene širom svijeta. Dok jedne politički eliminišu kroz zloupotrebu pravosuđa, druge eliminišu oružjem, nasilno i brutalno. Ne smijemo dozvoliti da uguše slobodnu riječ ili volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima. pic.twitter.com/hMBxIm3PUk — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 14, 2025

Kirk (31) je ubijen vatrenim oružjem u sredu, tokom javnog govora na otvorenom na univerzitetu u Juti.

Osumnjičeni za ubistvo, Tajler Robinson, predao se policiji u četvrtak uveče. Policija je saopštila da se osumnjičeni Robinson nalazi u zatvoru u okrugu Juta bez mogućnosti kaucije i da je pod posebnim nadzorom.

Predsednik SAD Donald Tramp je najavio da će Kirku posthumno dodeliti Predsedničku medalju slobode, najviše civilno priznanje u Sjedinjenim Američkim Državama, nazvavši ga "velikanom svoje generacije i šampionom slobode".

