STARMER ZAPRETIO: Građani mogu mirno da protestuju, ali napadi na policiju nisu dozvoljeni

BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da građani imaju pravo na mirne proteste, ali je osudio napade na policiju koji su izveli demonstranti na antiimigracionom protestu u Londonu i istakao da to neće biti tolerisano.

Foto: Profimedia

''Ljudi imaju pravo na mirne proteste. To je suština vrednosti naše zemlje. Ali nećemo tolerisati napade na policajce koji obavljaju svoj posao ili to da se ljudi osećaju zastrašeno na našim ulicama zbog svog porekla ili boje kože'', rekao je on na X.

Istakao je da je Britanija izgrađena na ''toleranciji, raznolikosti i poštovanju'' i da neće predati zemlju onima koji koriste britansku zastavu kao ''simbol nasilja, straha i podela“, prenosi Rojters.

Krajnje desničarski aktivista Tomi Robinson organizovao je juče marš kojem je prisustvovalo oko 110.000 ljudi, a policija je saopštila da je 26 pripadnika snaga bezbednosti povređeno, dok je 25 demonstranata uhapšeno.

Iz policije su dodali da se na nekim mestima nalazio preveliki broj ljudi, od kojih su mnogi mahali britanskim i crveno-belim engleskim zastavama, i da su se policajci suočili sa ''neprihvatljivim nasiljem''.

Rojters navodi da je imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji, a da je ove godine više od 28.000 migranata stiglo malim čamcima preko Lamanša.



(Tanjug)