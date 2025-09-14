BERBOK: Moguće slanje mirovnjaka u Ukrajinu posle mirovnog sporazuma

PREDSEDNICA Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Analena Berbok izjavila je da bi slanje mirovnih snaga na teritoriju Ukrajine moglo biti moguće nakon uspešnog postizanja mirovnog sporazuma.

Foto: Tanjug/AP

- Ako se postigne mirovni sporazum, on mora biti maksimalno garantovan. Ako većina država članica UN oceni da su za to potrebni i 'plavi šlemovi', to bi, nadam se, moglo da obezbedi trajan mir - izjavila je Berbok u intervjuu za nemački list "Bild".

Bivša ministarka spoljnih poslova Nemačke iz redova Zelenih ocenila je da su mirovne misije danas potrebnije nego ikada.

Jubilarna, 80. sednica Generalne skupštine UN počela je 9. septembra u Njujorku, a Berbok je izabrana za predsedavajuću uz podršku 167 država članica.

Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski tom prilikom je izjavio da je Berbok tokom svog ministarskog mandata ostala upamćena po "otvorenoj rusofobiji" i "veoma čudnim izjavama".

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije više puta je isticalo da je bilo kakav scenario razmeštanja trupa NATO-a na teritoriji Ukrajine neprihvatljiv za Moskvu i da bi doveo do dalje eskalacije.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja