UHAPŠEN VLASNIK PRODAVNICE: Maloletnik u solunskoj bolnici nakon konzumiranja alkohola

Tanjug

14. 09. 2025. u 15:02

GRČKE vlasti uhapsile su vlasnika prodavnice pića u Solunu koji je maloletniku dozvolio da konzumira alkohol, nakon čega je dečak hospitalizovan, preneli su danas lokalni mediji.

Foto Shutterstock

Kako se navodi iz policije, 53-godišnji vlasnik prodavnice dozvolio je maloletnom licu bez pratnje odraslih da popije alkoholno piće, preneo je Katimerini.

Vlasnik je uhapšen zbog kršenja propisa o zaštiti maloletnika od konzumiranja alkohola.

Policija istražuje okolnosti incidenta, nastavljajući da primenjuje pooštrene mere prema objektima koji krše propise o konzumaciji alkohola kada je reč o maloletnim licima.

