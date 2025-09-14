UHAPŠEN VLASNIK PRODAVNICE: Maloletnik u solunskoj bolnici nakon konzumiranja alkohola

GRČKE vlasti uhapsile su vlasnika prodavnice pića u Solunu koji je maloletniku dozvolio da konzumira alkohol, nakon čega je dečak hospitalizovan, preneli su danas lokalni mediji.

Foto Shutterstock

Kako se navodi iz policije, 53-godišnji vlasnik prodavnice dozvolio je maloletnom licu bez pratnje odraslih da popije alkoholno piće, preneo je Katimerini.

Vlasnik je uhapšen zbog kršenja propisa o zaštiti maloletnika od konzumiranja alkohola.

Policija istražuje okolnosti incidenta, nastavljajući da primenjuje pooštrene mere prema objektima koji krše propise o konzumaciji alkohola kada je reč o maloletnim licima.