ANALIZA "NJUJORK TAJMSA": Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji

SAD neće moći da uvedu najavljene „ozbiljne sankcije protiv Rusije“, koje je proklamovao predsednik Donald Tramp, pošto je zahtev koji je upućen NATO-u da odustane od ruske nafte - neizvodljiv, piše Njujork tajms.

Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

List skreće pažnju na to da najmanje dva člana Severnoatlantske alijanse – Mađarska i Turska – ostaju u dobrim odnosima sa Moskvom i rado kupuju ruske energente, „i veoma je malo verovatno da će se to promeniti“.

Ostale evropske države članice NATO-a, iako su smanjile količine uvoza nafte iz Rusije, i dalje se značajno oslanjaju na te resurse.

Sam Tramp, naglašava Njujork tajms, više puta je govorio u prilog uvođenju novih američkih restrikcija protiv RF, ali je uvek nalazio razloge da ne ispuni svoja obećanja.

(Sputnjik)

