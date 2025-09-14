Svet

ANALIZA "NJUJORK TAJMSA": Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji

14. 09. 2025. u 15:06

SAD neće moći da uvedu najavljene „ozbiljne sankcije protiv Rusije“, koje je proklamovao predsednik Donald Tramp, pošto je zahtev koji je upućen NATO-u da odustane od ruske nafte - neizvodljiv, piše Njujork tajms.

List skreće pažnju na to da najmanje dva člana Severnoatlantske alijanse – Mađarska i Turska – ostaju u dobrim odnosima sa Moskvom i rado kupuju ruske energente, „i veoma je malo verovatno da će se to promeniti“.

Ostale evropske države članice NATO-a, iako su smanjile količine uvoza nafte iz Rusije, i dalje se značajno oslanjaju na te resurse.

Sam Tramp, naglašava Njujork tajms, više puta je govorio u prilog uvođenju novih američkih restrikcija protiv RF, ali je uvek nalazio razloge da ne ispuni svoja obećanja.

