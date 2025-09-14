ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Skala premašila 4,5 stepeni
ZEMLjOTRES jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Iran, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, na udaljenosti od 15 kilometara od grada Kazeruna na jugu zemlje.
Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
(Tanjug)
Preporučujemo
BLAŽI POTRESI: Dva zemljotresa pogodila područje varošice Ušće
11. 09. 2025. u 10:45
SNAŽAN ZEMLjOTRES ZATRESAO BALKAN: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru
11. 09. 2025. u 07:25
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO GRČKU: Osetio se i u Atini
09. 09. 2025. u 07:20
NOVI RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
08. 09. 2025. u 07:20
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)