ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Skala premašila 4,5 stepeni

ZEMLjOTRES jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Iran, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, na udaljenosti od 15 kilometara od grada Kazeruna na jugu zemlje.

Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

(Tanjug)