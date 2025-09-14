Svet

ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Skala premašila 4,5 stepeni

В.Н.

14. 09. 2025. u 07:38

ZEMLjOTRES jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Iran, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ИРАН: Скала премашила 4,5 степени

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, na udaljenosti od 15 kilometara od grada Kazeruna na jugu zemlje.

Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

(Tanjug)

