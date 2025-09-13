Svet

HAOS U MADRIDU: 25 ljudi povređeno u eksploziji, hitne službe na terenu (FOTO)

D.K.

13. 09. 2025. u 17:11

NAJMANjE 14 ljudi povređeno je danas u eksploziji u Madridu, od čega jedna osoba teže.

Foto: Shutterstock

Do eksplozije je došlo oko tri sata po lokalnom vremenu u južnom madridskom distriktu Valjekasu, saopšteno je iz hitnih služvi, javlja Rojters.

Kako se navodi, još nije poznat uzrok eksplozije.

(Tanjug)

