HAOS U MADRIDU: 25 ljudi povređeno u eksploziji, hitne službe na terenu (FOTO)
NAJMANjE 14 ljudi povređeno je danas u eksploziji u Madridu, od čega jedna osoba teže.
Do eksplozije je došlo oko tri sata po lokalnom vremenu u južnom madridskom distriktu Valjekasu, saopšteno je iz hitnih služvi, javlja Rojters.
Kako se navodi, još nije poznat uzrok eksplozije.
(Tanjug)
