SMRTNA KAZNA ZA UBICU ČARLIJA KIRKA? Tramp pozvao da atentatora smaknu po kratkom postuku i to na ovaj način (FOTO)
OSUMNjIČENI za ubistvo Čarlija Kirka, Tajler Robinson, mogao bi da bude pogubljen pred streljačkim vodom, ali postupak bi mogao da potraje godinama, piše list San.
Tramp traži suđenje po kratkom postupku
Američki predsednik Donald Tramp više puta je pozivao na "brzo suđenje" kako bi se ubrzao američki pravosudni sistem, posle atentata na Čarlija Kirka i ubistva Ukrajinke Irine Zarutske.
Tajler Robinson u pritvoru
Tajler Robinson (22) nalazi se u pritvoru posle burne policijske potrage u Juti. Očekuje se da će biti optužen za teško ubistvo, a Tramp je pozvao da mu se izrekne smrtna kazna.
Policija tvrdi da je bivši student iz Jute priznao ocu da je pucao u Trampovog saradnika Čarlija Kirka pred užasnutom publikom.
Streljački vod kao kazna
Ukoliko bude osuđen na smrt, Robinson bi mogao da bude pogubljen pred streljačkim vodom, metoda koju dozvoljava Juta, jedna od svega tri američke savezne države koje je koriste.
Nedavno je trebalo da bude izvršeno pogubljenje ubice Ralfa Menzisa na ovaj način, ali je Vrhovni sud stopirao odluku. Poslednje pogubljenje pred streljačkim vodom u SAD desilo se u Južnoj Karolini u aprilu, posle 15 godina pauze.
Pravne prepreke
Uprkos Trampovim zahtevima za brzom i surovom pravdom, američki pravnici upozoravaju da bi postupak mogao da traje godinama.
Iskusni advokat iz Ostina, Sem Baset, rekao je za američko izdanje "Sana" da bi proces mogao da traje najmanje tri do pet godina, čak i ako bi Robinson bio osuđen na doživotnu robiju bez mogućnosti pomilovanja.
Politička dimenzija
Baset je dodao da bi slučaj mogao da bude prebačen sa državnog na savezni nivo, zbog političke osetljivosti atentata i Trampovog besa zbog ubistva njegovog bliskog saradnika.
- Bio bih iznenađen da se suđenje održi pre 2026. godine - rekao je Baset.
(The Sun)
