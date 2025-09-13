"FIZIČKI NIJE BILO MOGUĆE" Rusija u UN porekla da su njeni dronovi upali u Poljsku

STALNI predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja rekao je u Savetu bezbednosti da fizički nije bilo moguće da ruski dronovi upadnu u poljski vazdušni prostor i optužio Varšavu da prebacuje krivicu na Moskvu bez ikakvih dokaza.

Foto: Profimedia

- Moskovski napadi 10. septembra bili su usmereni na vojno-industrijske objekte u Ukrajini. Sa maksimalnim dometom dronova od 700 kilometara, fizički je nemoguće da oni stignu do poljske teritorije. Rusko Ministarstvo odbrane izrazilo je spremnost da se uključi u profesionalni dijalog i konsultacije sa Ministarstvom odbrane Poljske - izjavio je Nebenzja.

On je tom prilikom pozvao poljske kolege da, kako kaže, "iskoriste ove predloge umesto da se bave megafonskom diplomatijom na multilateralnim platformama".

Državni sekretar Poljske Marćin Bosacki rekao je da su ruski zvaničnici više puta optuživali druge, pre svega Ukrajinu i njene saveznike, da se bave terorističkim napadima korišćenjem dronova za ciljanje infrastrukture i civilnih područja.

- Suprotno je istinito, jer Ruska Federacija koristi ovo oružje protiv civila. Svaka ruska optužba na kraju se ispostavi kao priznanje. Prvi put u istoriji, poljska delegacija je zatražila sastanak Saveta bezbednosti kako bi se objavilo da je Ruska Federacija namerno narušila vazdušni prostor Poljske. Takvi incidenti su se dešavali i ranije, ali je poljski teritorijalni integritet namerno narušen u neviđenim razmerama. Znamo da to nije bila greška. Ponavljam, nije bila greška - rekao je Bosacki.

Andrej Meljnik, stalni predstavnik Ukrajine pri UN, ocenio je da smo danas udaljeniji od mira nego ikada, dodajući da je bilans ljudskih žrtava katastrofalan.

- Pre samo dva dana, Moskva je odlučila da nije dovoljno da nastavi da ubija Ukrajince. Ovo nije bila tehnička greška, već svesna odluka Rusije da pređe još jednu crvenu liniju i testira strpljenje međunarodne zajednice - rekao je Meljnik, komentarišući navodni upad ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske.

(Tanjug)

