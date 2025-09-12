UBICA ČARLIJA KIRKA NOSIO JEZIV KOSTIM: Ovo su znaci koje su svi ignorisali (FOTO)

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka nosio je kostim predsednika Donalda Trampa za Noć veštica, vidi se na fotografiji pronađenoj na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

Alleged Charlie Kirk shooter Tyler Robinson once dressed as Trump for Halloween.



Standing next to him: another kid dressed as a sniper, carrying a rifle and backpack. pic.twitter.com/Iy11MZVvMK — HustleBitch (@HustleBitch_) September 12, 2025

Tajler Robinson (22) obučen je u kostim u kom deluje kao da predsedniku Donaldu Trampu sedi na leđima i pozira s mlađim bratom koji u ruci drži imitaciju puške.

Fotogrfiju je 2017. godine objavila njegova majka, a on je u to vreme imao oko 14 godina.

Na osnovu fotografije jasno je da Robinson nije bio pristalica Trampa i da o njemu nije imao lepo mišljenje.

Robinson je priveden u četvrtak uveče u južnom Juti nakon što je navodno priznao da je ubio Čarlija Kirka, koji je preminuo nakon što je upucan u vrat dok je govorio na događaju Univerziteta Juta Vali u sredu.

Robinson je bio student na Državnom univerzitetu Jute sa stipendijom, potvrdili su izvori za Dejli mejl.

Ključnu ulogu u njegovom hapšenjuodigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute.

- Član porodice Tajlera Robinsona kontaktirao je porodičnog prijatelja koji je zatim kontaktirao kancelariju šerifa okruga Vašington sa informacijom da im je Robinson priznao ili implicirao da je počinio zločin - kaže Koks.

On je dodao da su članovi porodice Robinson rekli da je on poslednjih godina postao politički angažovaniji.

- Član porodice je ispričao da je tokom jedne večeri Tajler pomenuo drugom rođaku da Čarli Kirk dolazi na Univerzitet u Juti. Tada su razgovaralio njegovim stavovima i zašto ga ne vole. Tada je spomenuio da je Kirk pun mržnje i da nastavlja da širi mržnju - dodao je.

Guverner Jute Spenser Koks dalje tvrdi da poruke između Tajlera Robinsona i njegovog cimera otkrivaju detalje o navodnoj zaveri.

- Istražitelji su intervjuisali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio u porukama. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške sa mesta za ispuštanje, ostavljanje puške u žbunju, kao i poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - dodao je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

Uhapšen je u Vašingtonu u Juti, mstu koje je na oko tri sate vožnje udaljen od mesta gde su živeli njegovi roditelji.

Foto: Američka policija

Podsetimo, Trampova izjava dolazi nakon dvodnevne potrage za osumnjičenim, u kojoj su vlasti u sredu, 10. septembra ispitale i pustile dve osobe u vezi sa ubistvom Čarlija Kirka.

(Informer)