UBICA ČARLIJA KIRKA NOSIO JEZIV KOSTIM: Ovo su znaci koje su svi ignorisali (FOTO)

12. 09. 2025. u 17:44

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka nosio je kostim predsednika Donalda Trampa za Noć veštica, vidi se na fotografiji pronađenoj na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

Tajler Robinson (22) obučen je u kostim u kom deluje kao da predsedniku Donaldu Trampu sedi na leđima i pozira s mlađim bratom koji u ruci drži imitaciju puške.

Fotogrfiju je 2017. godine objavila njegova majka, a on je u to vreme imao oko 14 godina.

Na osnovu fotografije jasno je da Robinson nije bio pristalica Trampa i da o njemu nije imao lepo mišljenje.

Robinson je priveden u četvrtak uveče u južnom Juti nakon što je navodno priznao da je ubio Čarlija Kirka, koji je preminuo nakon što je upucan u vrat dok je govorio na događaju Univerziteta Juta Vali u sredu.

Robinson je bio student na Državnom univerzitetu Jute sa stipendijom, potvrdili su izvori za Dejli mejl.

Ključnu ulogu u njegovom hapšenjuodigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute.

- Član porodice Tajlera Robinsona kontaktirao je porodičnog prijatelja koji je zatim kontaktirao kancelariju šerifa okruga Vašington sa informacijom da im je Robinson priznao ili implicirao da je počinio zločin - kaže Koks.

On je dodao da su članovi porodice Robinson rekli da je on poslednjih godina postao politički angažovaniji.

- Član porodice je ispričao da je tokom jedne večeri Tajler pomenuo drugom rođaku da Čarli Kirk dolazi na Univerzitet u Juti. Tada su razgovaralio njegovim stavovima i zašto ga ne vole. Tada je spomenuio da je Kirk pun mržnje i da nastavlja da širi mržnju - dodao je.

Guverner Jute Spenser Koks dalje tvrdi da poruke između Tajlera Robinsona i njegovog cimera otkrivaju detalje o navodnoj zaveri.

- Istražitelji su intervjuisali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio u porukama. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške sa mesta za ispuštanje, ostavljanje puške u žbunju, kao i poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - dodao je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

Uhapšen je u Vašingtonu u Juti, mstu koje je na oko tri sate vožnje udaljen od mesta gde su živeli njegovi roditelji.

Foto: Američka policija

Podsetimo, Trampova izjava dolazi nakon dvodnevne potrage za osumnjičenim, u kojoj su vlasti u sredu, 10. septembra ispitale i pustile dve osobe u vezi sa ubistvom Čarlija Kirka.

(Informer)

