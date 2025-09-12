RASTE BROJ MRTVIH: Više od 12.000 zatvorenika u bekstvu - horor u Nepalu (VIDEO)

NAJMANjE 51 osoba je poginula tokom protesta u Nepalu, javlja agencija Frans pres, pozivajući se na policiju.

- Više od 12.500 zatvorenika koji su pobegli iz raznih zatvora širom zemlje i dalje je u bekstvu - prenose RIA Novosti.

Tokom protesta u Nepalu, koji su počeli nakon odluke vlade da zabrani veliki broj društvenih medija, zapaljene su državne zgrade, od Vrhovnog suda do kuća ministara, uključujući i privatnu rezidenciju premijera. Među poslovnim objektima koji su zapaljeni našla i najveća privatna medijska kuća "Kantipur", kao i brojni hoteli u prestonici i turističkom gradu Pokari.

Masovni nasilni protest i napad na parlament počeli su 8. septembra u znak protivljenja zabrani platforma društvenih medija, ali su podstaknuti rastućim nezadovoljstvom političkim strankama, koje veliki broj građana krivi za korupciju.

Nepalska vlada saopštila je 4. septembra da je blokirala većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, Iks i Jutjub, zbog toga što te kompanije nisu ispoštovale propise prema kojima moraju da se registruju u Ministarstvu za komunikacije i informacionu tehnologiju.

Iako je vlada odlučila da ukine zabranu društvenih mreža protesti, koje mediji nazivaju "Revolucija generacije Z", nisu prestali.

Predlog zakona, koji nije usvojen u parlamentu Nepala, naišao je na široke kritike kao alat za cenzuru i kažnjavanje protivnika, koji svoje stavove iznose na internetu.