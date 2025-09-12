POZNAT IDENTITET OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA? Pogledajte fotografije
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je rekao da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, kao i da ga je neko blizak njemu "izdao".
Tramp je u emisiji FOX televizije rekao da je u pitanju bio otac osumnjičenog za atentat, kao i da se radi o mladiću od oko 28 godina.
Međutim, mediji navode da je reč o Tajleru Robinsonu, 22-godišnjem mladiću.
Neimenovani izvori su rekli za CNN da je ubica priznao svom ocu da je počinio atentat, a potom je njegov otac kontaktirao vlasti.
Njujork tajms je izvestio da je osumnjičeni priveden oko 23 časa po lokalnom vremenu u Juti u četvrtak uveče.
