POZNAT IDENTITET OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA? Pogledajte fotografije

В.Н.

12. 09. 2025. u 15:26

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je rekao da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, kao i da ga je neko blizak njemu "izdao".

FOTO: Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, kao i da ga je neko blizak njemu "izdao".

Tramp je u emisiji FOX televizije rekao da je u pitanju bio otac osumnjičenog za atentat, kao i da se radi o mladiću od oko 28 godina.

Međutim, mediji navode da je reč o Tajleru Robinsonu, 22-godišnjem mladiću.

Neimenovani izvori su rekli za CNN da je ubica priznao svom ocu da je počinio atentat, a potom je njegov otac kontaktirao vlasti.

Njujork tajms je izvestio da je osumnjičeni priveden oko 23 časa po lokalnom vremenu u Juti u četvrtak uveče.

(Informer)

TATA Marije Šarapove nadaleko je poznat u (teniskom) svetu. Juri je bio uz svoju ćerku od prvih sprotskih koraka i kao trener i najznačajnija podrška u vreme njenih najvećih uspeha. Ipak, mama Jelena se samoinicijativno držala po strani. Nije je bilo u medijima i na fotografijama, ali je predstavljala ključnu figuru u Marijinom životu koji se odvijao van terena i tv ekrana.

