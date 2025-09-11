Svet

ZELENSKI U KIJEVU SA IZASLANIKOM SAD: Zajednička proizvodnja oružja i plan za kraj rata

Mina Izgarević

11. 09. 2025. u 21:40

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski i specijalni izaslanik predsednika SAD Kit Kelog razgovarali su danas u Kijevu o zajedničkoj proizvodnji oružja, pritisku na Rusiju i bezbednosnim garancijama.

ЗЕЛЕНСКИ У КИЈЕВУ СА ИЗАСЛАНИКОМ САД: Заједничка производња оружја и план за крај рата

Foto: Tanjug AP

Zelenski je na Telegramu napisao da je sa kelogom razgovarao o vektorima saradnje i o tome kako "postići pravi mir i garantovati bezbednost Ukrajine".

- To su odvojeni projekti u okviru inicijative PURL za finansiranje proizvodnje i kupovine sistema Patriot, snažni bilateralni sporazumi o zajedničkoj proizvodnji dronova i oružja, koje smo ponudili Americi. Računamo na pozitivnu reakciju SAD - naveo je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima Zelenskog, tema sastanka je bio i pritisak na rusku stranu "kako bismo se što pre sastali u carinskoj i sankcionoj politici kako bismo se što pre sastali na nivou rukovodstva i okončali ovaj rat. Zelenski je ocenio da je trilateralni format lidera "nesumnjivo najefikasniji".

Napomenuo je da je sa Kelogom razgovarao i o povratku otete ukrajinske dece i međunarodnoj saradnji o ovom pitanju. Predsednik Ukrajine je izrazio saučešće američkom narodu u vezi sa "stravičnim ubistvom Čarlija Kirka i zahvalio predsedniku SAD Donaldu Trampu na saučešću i reakciji na ubistvo Ukrajinke Irine Zarucke, koje se dogodilo u državi Severna Karolina.

- Važno je da pravda trijumfuje svaki put kada nasilje pokuša da prevlada - istakao je Zelenski. Dodao je da se Ukrajina priprema za 80. zasedanje Generalne skupštine UN u Njujorku.

- Razgovarali smo o planiranim događajima, koordinaciji između Ukrajine i Amerike i radu u okviru Koalicije voljnih. Radimo na potencijalnim sastancima i različitim formatima - naveo je Zelenski.

Secijalni predstavnik predsednika SAD Donalda Trampa za Ukrajinu, Kit Kelog, nalazi se u radnoj poseti Kijevu, navodi ukrajinska agencija.

(Tanjug)

