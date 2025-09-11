Svet

DRAMA U SAD: Bomba u sedištu demokrata?

В.Н.

11. 09. 2025. u 20:41

POLICIJA sprovodi istragu o pretnji bombom u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, rekao je izvor iz saveznih snaga za sprovođenje zakona.

Foto: Jutjub/Printskrin/ Travel Links Directory

U toku je pretres zgrade, ali do sada nije pronađen eksploziv, navode policijske snage, prenosi Skaj njuz.

Kancelarije Senata su upravo primile obaveštenje kojim se osoblje obaveštava da izbegava sedište Senata, koje se nalazi u Vašingtonu.

U obaveštenju stoji: „Molimo vas da obavestite svoje osoblje. Kapitolska policija reaguje na incident u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC). Osoblje se moli da se ne približava policijskim aktivnostima.“

