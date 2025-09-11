Svet

LUKAŠENKO OTKRIO KO ODLUČUJE O KRAJU RATA: Evropske zemlje i Zelenski drže ključ

11. 09. 2025. u 18:56

RUSIJA je spremna da ispuni dogovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a okončanje rusko-ukrajinskog sukoba zavisi od evropskih zemalja i Vladimira Zelenskog, izjavio je beloruski lider Aleksandar Lukašenko.

- Ono o čemu su Amerikanci govorili, Rusi su, siguran sam, spremni da prihvate. Više puta sam o tome razgovarao sa predsednikom Rusije (Vladimirom Putinom). Odluka je sada na Evropljanima i Zelenskom - istakao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, lideri zemalja EU i Zelenski misle da će dobiti rat u Ukrajini i pobediti, ali se to, kako zaključuje beloruski lider, nikada neće desiti.

Prethodno, Lukašenko i Tramp razgovarali su 15. avgusta, neposredno pre početka sastanka američkog lidera i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci.
Tom prilikom, predsednik Belorusije pozvao je šefa Bele kuće u Minsk i kako se navodi, poziv je prihvaćen.

Tramp je razgovor nazvao „veoma dobrim“ i rekao da se raduje susretu sa beloruskim liderom u budućnosti.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

Nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Tramp se u Vašingtonu sastao sa Zelenskim i liderima EU, nakon čega je objavio da Francuska, Nemačka i Velika Britanija žele da rasporede trupe u Ukrajini. Dodao je da tokom njegovog predsedničkog mandata neće biti američkih trupa u Ukrajini.

(Sputnjik)

