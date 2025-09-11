Svet

ZAHAROVA OSUDILA UBISTVO KIRKA: Nađite nalogodavce

В.Н.

11. 09. 2025. u 15:16

UBISTVO američkog aktiviste Čarlija Kirka je "strašni zločin", čiji počinioci i nalogodavci moraju da budu privedeni pred lice pravde, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: EPA

 

- Mora biti sprovedena istraga, moraju pronaći neposrednog izvršioca kao i druge koji su najverovatnije bili umešani u ovaj strašni zločin - rekla je Zaharova novinarima.

Kako je dodala, dok se ne sazna ko stoji iza toga, jednostavno je nemoguće donositi bilo kakve zaključke.

Kirk je ubijen u sredu, dok se obraćao publici na tribini u "Juta Veli" univerzitetu nedaleko od Solt Lejk Sitija. Dva lica koja su privedena u vezi sa atentatom su puštena posle saslušanja, a FBI i dalje traga za snajperistom koji je najverovatnije ispalio smrtonosni hitac sa krova udaljenog oko 200 metara.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev prethodno je optužio "levičarsko-liberalna ološ koja podržava banderovski Kijev" i savetovao Vašingtonu da preispita podršku Ukrajini.

Kijev je Kirka stavio na svoju "crnu listu" zbog kritike Vladimira Zelenskog.

Američki predsednik Donald Tramp osudio je "gnusno ubistvo" Kirka, kojeg je opisao kao inspiraciju za ceo američki narod, i naredio da se do nedelje sve zastave na državnim ustanovama spuste na pola koplja.

(RT)

