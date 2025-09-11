"NEMA NIČEG NOVOG U RETORICI VARŠAVE" Kremlj: Ona je tipična za evropske prestonice

NEMA ničeg novog u retorici Varšave prema Moskvi, ona je tipična za evropske prestonice, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: M.Stevanović

- Što se tiče retorike izjava koje čujemo iz Varšave, tu nema ništa novo. Ova retorika je u poslednje vreme karakteristična za praktično sve evropske prestonice. Vidimo njen nastavak - rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Kremlj nema nove komentare vezane za incident sa dronovima u Poljskoj.

- Ne, neće biti novih komentara. Glavno je da ga (incident) je komentarisalo naše Ministarstvo odbrane, pa čak i ponudilo konsultacije ako je potrebno. Čuli ste saopštenje Ministarstva odbrane, nema šta da se doda - rekao je predstavnik Kremlja.

Poljski premijer Donald Tusk u sredu je izjavio da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su predstavljali opasnost, nazivajući ih ruskim, ali nije dao nikakve dokaze.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kasnije je rekla da se radi o više od deset bespilotnih letelica. Otpravnik poslova ruske ambasade u Poljskoj Andrej Ordaš izjavio je da Poljska nije pružila dokaze o navodnom ruskom poreklu dronova oborenih iznad teritorije zemlje.

(Sputnjik)