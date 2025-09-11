Svet

KATAR HITNO SAZVIVA ARAPSKO-ISLAMSKI SAMIT: Glavna tema - izraelski napad na lidere Hamasa u Dohi

Танјуг

11. 09. 2025. u 13:37

KATAR će sazvati hitan arapsko-islamski samit kako bi se razgovaralo o izraelskom napadu na lidere Hamasa u Dohi, javlja državna novinska agencija QNA.

КАТАР ХИТНО САЗВИВА АРАПСКО-ИСЛАМСКИ САМИТ: Главна тема - израелски напад на лидере Хамаса у Дохи

Planet Labs PBC via AP

Samit će se održati u glavnom gradu Katara u nedelju i ponedeljak, prenosi Rojters.

Stalna misija Južne Koreje, koja predsedava Savetom bezbednosti UN u septembru, saopštila je da će se to telo sastati danas u vezi sa izraelskim napadom na Katar.

Izrael je u utorak popodne izvršio napad na lidere Hamasa u Dohi, u Kataru.

Izraelski mediji su izvestili da je napad izveden uz upotrebu 15 izraelskih borbenih aviona, koji su ispalili 10 projektila na jednu metu.

Hamas je saopštio da je pet njegovih članova poginulo, ali tvrdi da je njegovo najviše rukovodstvo preživelo.

