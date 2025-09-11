Svet

PRVI DAN NA FUNKCIJI U SENCI NASILNIH PROTESTA: Lekorni obećao dramatične promene u vladi

Jovana Švedić

11. 09. 2025. u 13:13

NOVI premijer Francuske Sebastijen Lekorni obećao je "rastanak sa prošlošću" dok pokušava da oformi vladu koja će imati dovoljnu podršku u parlamentu da izvede zemlju iz političke krize.

Prvi dan na funkciji Lekorni je proveo u senci uličnih protesta opozicije predsednika Emanuela Makrona širom Francuske. 

Protesti su doveli do brutalnih sukoba s policijom, pri čemu je jedan demonstrant hospitalizovan nakon što je bio izložen suzavcu.

Iako su protesti dobili zamah na društvenim mrežama pod nazivom "Blokiraj sve", ukupno se oko 197.000 demonstranata izašlo na ulice, dok je 80.000 policajaca raspoređeno radi kontrole.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšeno je oko 540 osoba, od kojih je 415 privedeno.

Predsednik Makron imenovao je Lekornija, svog bliskog saradnika i ministra odbrane u poslednje tri godine, samo 24 sata nakon što je Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju u parlamentu, nakon pokušaja da sprovede mere štednje radi smanjenja francuskog duga.

Nasledivši Bajrua, 39- godišnjLekorni obećao je da će pronaći "kreativnije" načine saradnje sa opozicionim strankama.

– Uspećemo - poručio je tokom ceremonije primopredaje.

Lekorni je najavio da će se obratiti naciji u narednim danima, insistirajući na tome da će njegov pristup biti drugačiji od dosadašnjeg.

