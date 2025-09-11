"ŠOKIRANI SMO": Oglasio se Univerzitet u kome je ubijen Čarli Kirk

UNIVERZITET "Juta Vali" oglasio se nakon ubistva bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa i aktiviste, Čarli Kirka.

FOTO: AP/Tanjug

- U ime "Juta Vali" Univerziteta, mi smo šokirani i ožalošćeni povodom tragične smrti Čarli Kirka, gosta našeg kampusa. Naše najiskrenije saučešće njegovoj porodici - navodi se u saopštenju.

Univerzite koji poznat kao jedan od najposećenijih kampusa tokom političkih debata, ostaće zatvoren do ponedeljka.

Podsetimo, Čarli Kirk se obraćao studentima ispod belog šatora kada je bio upucan ispred publike od 3000 ljudi.

