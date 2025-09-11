RANJENOG KIRKA UNOSE U AUTO: Novi snimci nakon atentata na Trampovog saradnika (VIDEO)
KONZERVATIVNI aktivista i suosnivač organizacije "Turning Points USA" Čarli Kirk, blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, podlegao je povredama zadobijenim kada je na njega u sredu izvršen atentat u američkoj državi Juti.
Kirk je upucan dok je na Univerzitetu Juta Veli držao govor na otvorenom. Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak na kome se vidi, kako ranjenog Kirka unose u auto.
Podsetimo, u pitanju je bila jedna u nizu javnih debata po kojima je bio poznat, koja nosi naziv "Dokaži da grešim". Skupu je prisustvovao velik broj studenata, kada se u jednom trenutku začuo pucanj.
Na osnovu snimaka koji su objavljeni na društvenim mrežama može se videti kako metak pogađa Kirka u vrat i kako on obilno krvari i pada na zemlju.
Nakon toga okupljeni su počeli da vrište i beže.
