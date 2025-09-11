Svet

RANJENOG KIRKA UNOSE U AUTO: Novi snimci nakon atentata na Trampovog saradnika (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 08:59

KONZERVATIVNI aktivista i suosnivač organizacije "Turning Points USA" Čarli Kirk, blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, podlegao je povredama zadobijenim kada je na njega u sredu izvršen atentat u američkoj državi Juti.

РАЊЕНОГ КИРКА УНОСЕ У АУТО: Нови снимци након атентата на Трамповог сарадника (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ X/ Visegrád 24

Kirk je upucan dok je na Univerzitetu Juta Veli držao govor na otvorenom. Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak na kome se vidi, kako ranjenog Kirka unose u auto.

Podsetimo, u pitanju je bila jedna u nizu javnih debata po kojima je bio poznat, koja nosi naziv "Dokaži da grešim". Skupu je prisustvovao velik broj studenata, kada se u jednom trenutku začuo pucanj.

Na osnovu snimaka koji su objavljeni na društvenim mrežama može se videti kako metak pogađa Kirka u vrat i kako on obilno krvari i pada na zemlju.

Nakon toga okupljeni su počeli da vrište i beže.

